Anticipazioni Il conte di Montecristo, 2a puntata del 20 gennaio 2025: lutto per Dantes

Si entra nel vivo delle trama del capolavoro immortale di Alexander Dumas e dalle anticipazioni Il conte di Montecristo si scopre che cosa succederà nella 2a puntata in onda lunedì 20 gennaio 2025 sempre in prima serata su Rai1. Edmond Dantes finalmente è riuscito ad evadere dalla prigione del Castello d’If ma si accorgerà, una volta libero, che dopo 14 anni sono cambiate moltissimo cose. Innanzitutto sarà colpito da un gravissimo lutto: scoprirà che l’amato padre sarà morto di crepacuore. L’uomo non ha retto la triste sorte del figlio fino a morirne.

Ascolti Tv 12 gennaio 2025, Mina Settembre 3 contro Tradimento/ Chi ha vinto a mani basse

Ed i brutti colpi per Edmond Dantes non saranno finiti qui. Le anticipazioni Il conte di Montecristo della prossima puntata svelano che la sua amata Mercedes, colei che si professava follemente innamorata di lui e che avrebbe dovuto sposare, in realtà è convolata a nozze con il cugino Fernand (colui che ha preso parte all’ingiusta accusa che ha fatto finire Edmond in carcere). Mercedes ormai è una donna matura che vive a Parigi ed ha un figlio. Dantes tuttavia non si darà per vinto e, almeno per il momento, cercherà di fare di tutto per riconquistare la donna che ancora ama.

Matrimonio tra Mina e Domenico in Mina Settembre 3 salta? Anticipazioni/ Tensioni, crisi e un nuovo segreto

Il conte di Montecristo anticipazioni prossima puntata: Edmond incontra Jacopo

Le anticipazioni Il conte di Montecristo svelano che Edmond Dantes, seguendo i consigli dell’Abate Faria, farà rotta verso l’isola per cercare l’ambito tesoro. Durante il viaggio s’imbatterà in Jacopo, un contrabbandiere italiano, che lo aiuterà a sfuggire alla polizia. I due stringeranno una fraterna amicizia che li porterà a salpare alla volta di Talamone da cui poi fare rotta per l’isola di Montecristo ed impossessarsi non solo del tesoro ma anche di una nuova identità: quella de Il conte di Montecristo ed iniziare a preparare la sua vendetta contro Danglars, Fernand e Noirtier-Villefort. Sono loro infatti gli artefici della sua giusta detenzione, il primo perché invidioso del suo ruolo di neocapitano del Pharaon il secondo perché innamorato pazzo delle donna che Dantes avrebbe dovuto sposare Mercedes. L’appuntamento con la seconda puntata de Il conte di Montecristo è per lunedì 20 gennaio 2025 sempre in prima serata su Rai1 e in streaming su Raiplay.