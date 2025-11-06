Anticipazioni Il conte di Montecristo: come finisce con Mercedes? Quante puntate, location e storia vera di tutti i personaggi

Anticipazioni Il conte di Montecristo, come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes? Trama completa

L’esperimento del raddoppio del Grande Fratello è durato il tempo di una puntata e considerando gli ascolti di molto al di sotto delle aspettative Mediaset ha deciso di cambiare strategia cancellando il raddoppio settimanale. E dunque cosa va in onda questa sera al posto del Grande Fratello? È presto detto: la fiction Il conte di Montecristo, produzione francese del capolavoro di Alexander Dumas diretta da Alexandre de La Patellière e Matthieux Delaport che vede per protagonista l’attore Pierre Niney e nel cast anche Pierfrancesco Favino.

SCUOLA/ Classi differenziate e abolizione del valore legale, così l’autonomia salva l’istruzione

Dalle anticipazioni Il conte di Montecristo, si scopre la trama completa dalla fiction. Ambientata nella Marsiglia del 1815 ed il giovane marinaio Edmond Dumas è in procinto di sposare la bella Mercedes e di diventare capitano di marina. Il suo successo e la sua storia d’amore, tuttavia, gli attira invidie e gelosie e finirà in una congiura. Accusato ingiustamente di essere membro di una cospirazione che vuole il ritorno di Napoleone, Edmond finirà rinchiuso in una cella del Castello d’IF per 14 lunghissimi anni. Riuscirà a sopravvivere e a fuggire grazie all’aiuto dell’Abate Faria e si riprenderà la vendetta trasformandosi nel Conte di Montecristo, come finirà con la bella Mercedes? Il finale sarà tutt’altro che lieto segno che la vendetta ha un prezzo.

SCUOLA/ I due pregiudizi che hanno fatto fallire 25 anni di autonomia scolastica

Il conte di Montecristo anticipazioni: quante puntate sono, orario, trama e cast

Svelate le anticipazioni Il conte di Montecristo non resta che ricordare che la fiction francese è stata trasmessa in prima visione su Canale 5 lo scorso 26 e 27 dicembre registrando ottimi ascolti. Adesso Mediaset ha deciso di riproporla in un’unica puntata dalla durata di quasi cinque ore dalle 21.30 alle 01:45 circa. La prima parte andrà in onda a partire dalle 21.40 e la seconda dalle 23.11 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity.

Il conte di Montecristo sarà trasmesso in un’unica puntata questa sera, giovedì 6 novembre, su Canale 5. Per quanto il cast come già detto il volto del protagonista è dell’attore Pierre Niney mentre Pierfrancesco Favino è l’Abate Faria, Bastien Bouillon e Laurent Lafitte sono rispettivamente Fernand de Morcef e Gerard de Villefort i nemici di Edmond Dantes, mentre la bella Mercedes ha il volto di Anais Demoustier.



SCUOLA/ 25 anni di autonomia scolastica, le cause di un fallimento (ma si può rimediare)

Location Il conte di Montecristo e storia vera: da Edmond Dantes a l’Abata Faria a chi si ispirano i personaggi

Le location Il Conte di Montecristo sono davvero suggestive, visto che chi avrà la possibilità di gustarsi il film francese ammirerà paesaggi e scorci davvero mozzafiato. Dall’ hâteau d’If a Marsiglia, utilizzato per rappresentare la prigione in cui Edmond Dantès è incarcerato agli Château de Ferrières a Ferrières, che ha servito da esterni e parco del palazzo del Conte di Montecristo, e il Palais Brongniart a Parigi, utilizzato per gli interni del palazzo del Conte. Alcune riprese anche presso gli Lites Studios a Bruxelles, Belgio.

In pochi sanno, infine, che Il conte di Montecristo è una storia vera, o meglio alcuni personaggi sono ispirati a persone realmente esistite. Sul personaggi principale Edmond Dantes spicca spicca François Picaud, un calzolaio di Nîmes. Tradito dai suoi amici, fu incarcerato ingiustamente per spionaggio. Uscito dopo sette anni, si dedicò alla vendetta contro i suoi amici, finché non fu ucciso da uno di loro. Anche l’Abate Faria è esistito realmente, si tratta di Joseph Custoldi de Faria, sacerdote e filosofo nato in India intorno al 1755.