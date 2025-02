Anticipazioni Il conte di Montecristo ultima puntata: come finisce tra Valentine e Max Morrel nella fiction di Rai1

Cresce l’attesa per l’ultima puntata de Il conte di Montecristo, fiction di Rai1 con Sam Claflin nei panni di Edmond Dantes che ha per protagonista assoluta la vendetta contro tutti coloro che gli hanno rovinato la vita tratta dall’omonimo romanzo di Alexander Dumas. In quest’ultimo al centro delle trame ci sono anche tutti i personaggi con i quali Dantes viene a contatto, la maggior parte completamente negativi, avidi, cinici e senza scrupoli ma alcuni sono profondamente positivi come Valentine Villefort, figlia del Procuratore che coscientemente fece imprigionare Dantes, e Maximilien Morrel, figlio di Pierre, l’armatore che ha sempre avuto a cuore il protagonista e l’unico che ha cercato in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza per farlo scarcerare. Valentine e Maximilien sono innamorati ne Il conte di Montecristo.

I due giovani sono presenti nella fiction di Rai1 dove incarnano i valori della purezza e correttezza tanto che Montecristo li prenderà sotto la sua ala protettiva ma il racconto è molto diverso dal libro. Nella serie tv, come nel romanzo, Valentine è promessa sposa a Franz d’Epinay ma il nonno Nortier, spinto da Dantes, svelerà un terribile segreto che farà saltare le nozze: è stato lui in un duello ad uccidere il padre del giovane. A questo punto c’è un enorme differenza con il romanzo e la trama è stata completamente stravolta, Heloise, la matrigna di Valentine, desiderosa di impossessarsi della ricca eredità della giovane avvelenerà la nonna di quest’ultima facendo ricadere su di lei la colpa e così Valentine finirà in carcere. Nel romanzo invece Heloise cercherà di avvelenare la stessa Valentina ma il suo piano non andrà a buon fine perché nel frattempo il nonno, conscio del pericolo, ha ‘abituato’ la nipote al veleno somministrandole quotidianamente piccole dosi del veleno.

Come finisce la storia d’amore tra Valentine e Max Morrel ne Il conte di Montecristo? Trama stravolta: differenze con il romanzo

E dalle anticipazioni Il conte di Montecristo si scopre che le differenze tra la fiction di Rai1 ed il romanzo di Dumas sulla storia d’amore di Valentini Villefort e Maximilien Morrel non sono finite qui. Nel romanzo Edmond Dantes, che grazie all’Abate Faria è diventato abilissimo nel maneggiare erbe e medicinali, induce Valentine Villefort in un sonno profondo facendo credere a tutti che sia morta, che richiama la celebre trama di Romeo e Giulietta. Dantes rivela a Villefort che è stata la seconda moglie ha rubargli del veleno e così l’uomo, sconvolto per la morte della figlia, pone la donna davanti a una drammatica scelta: un’accusa formale con la conseguente gogna ed esecuzione pubblica oppure il suicidio e la donna sceglierà di togliersi la vita. Nel frattempo Valentine si risveglia e può finalmente sposare Maximilien Morrel.

Come finisce la storia d’amore tra Valentine e Max Morrel ne Il conte di Montecristo fiction di Rai1? La trama è molto diversa. Accusata di aver ucciso la giovane finirà in prigione, il padre succube della moglie non farà nulla per salvarla dal suo triste destino mentre disperati saranno il nonno Nortier e l’amato Maximilien. Senza scendere troppo nel dettaglio Montecristo farà di tutto per far scagionare la giovane che alla fine verrà scarcerata. Valentine e Maximilien de Il conte di Montecristo avranno il loro lieto fine a differenza di Edmond e Mercedes, il cambio di trama molto probabilmente è dovuto a questo, a fare una sorte di parallelismo tra le due storie d’amore una con un epilogo drammatico e l’altra con lieto fine. In questo modo si potrebbe anche fornire una palusibile spiegazione sul finale.