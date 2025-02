Anticipazioni Il conte di Montecristo: il finale non piace ed i social si ribellano: “Mancanza di rispetto”

Un’opera di oltre 1200 pagine con moltissimi personaggi, eventi e colpi di scena è difficile da trasportare in una miniserie tv rimanendo il più possibile fedele al romanzo originale ed infatti nel corso degli anni tutte le trasposizioni del romanzo di Alexander Dumas hanno avuto modifiche più o meno importante e non fa eccezione la fiction di Rai1 Il conte di Montecristo con protagonista Sam Claflin e diretta dal regista Premio Oscar Bille August. Se nelle prime due puntate la trama era abbastanza fedele al romanzo nelle ultime, invece, sono molte le differenze tra il romanzo e la serie tv a cominciare dal rapporto tra Edmond Dantes e Mercedes fino alla storia di Valentine Villefort e della sua famiglia.

Ed ecco perché sui social ci sono stati pesanti attacchi a Il conte di Montecristo. Su X soprattutto si legge: “SE FINISCE CON MERCEDES GIURO CHE SPACCO TUTTO”. “Come dovrebbe finire. Come purtroppo non finirà la serie tv”. “Doveva finire così. Invece ci troveremo Mercedes come se nulla fosse stato. Dumas perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Ed altri, invece, ci sono andati giù più duri parlando di mancanza di rispetto per il grandissimo scrittore Alexander Dumas: “Il povero Alexandre Dumas che ha scritto un capolavoro di 1200 pagine per poi vedere il suo finale cambiato in ogni singola trasposizione. Posso capire i cambiamenti nel corso della storia ma il finale di un libro DEVE rimanere quello. Chiamasi RISPETTO”.

Il conte di Montecristo, finale tra polemiche e ascolti record: sfiorato il 30% di share

Se da una parte non mancano le critiche e le polemiche sulla fiction di Rai1 Il conte di Montecristo, soprattutto tra i fan e gli appassionati del libro, dall’altra molti utenti social hanno trovato la miniserie ‘un capolavoro sia per trama, personaggi, fotografia e temi affrontati’. Ed gli ascolti, infatti, sono stati ottimi, la prima puntata ha raggiunto il 26,8% di share, la seconda il 31.4% e la terza il 28%. Numeri clamorosi e per certi versi inaspettati, che hanno permesso alla prima rete di surclassare negli ultimi tre lunedì il Grande Fratello. Ed il risultato è ancora più sorprendente se si considera che tutti gli episodi della fiction erano disponibili sul sito di Raiplay ben prima della messa in onda.