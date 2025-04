Con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ormai manca sempre meno al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 1 maggio 2025. Queste rivelano che per Marcello non sarà un momento affatto semplice perché dovrà prendere una decisione molto importante e delicata. Quale? Scegliere se denunciare Tancredi oppure no per la questione del plagio ora che Rita ha confessato di aver agito per conto suo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 maggio 2025: Rosa scopre che Tancredi le ha mentito e lo affronta

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Guido informerà Matteo del suo ritorno di fiamma con Odile. Enrico, invece, sarà pronto a partire per Roma dove finalmente potrà testimoniare al processo.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di giovedì 1 maggio 2025? Stando alle anticipazioni Rita tornerà improvvisamente a Milano e racconterà ad Irene tutta la verità. Rosa ascolterà la conversazione di nascosto e si renderà subito conto che Tancredi l’ha ingannata e le ha mentito e deciderà di affrontarlo. Nel frattempo ci sarà la festa per il musicarello di Guido al Paradiso, durante la quale scatterà la scintilla tra Botteri e Delia. Marcello invece tornerà a casa e lì troverà Rosa ad aspettarlo.

Rita accetta di testimonia contro Tancredi, lui prova a baciare Rosa

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, Marina Valli metterà Odile in difficoltà per cercare di saperne di più sul suo rapporto con Matteo. Intanto, al Paradiso si presenterà un misterioso uomo che chiederà di poter incontrare Marta, Mimmo sarà lì per parlare con Agata e non appena lo vedrà avrà delle strane sensazioni.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Marcello informerà Adelaide e Roberto dopo aver incontrato Rita e aver scoperto tutta la verità sulla questione del plagio. L’ex commessa ha accettato di testimoniare contro Tancredi, quest’ultimo nel frattempo mentre sarà insieme a Rosa si lascerà travolgere da un momento di passione e proverà di nuovo a baciarla.