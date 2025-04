Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming raiplay. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 10 aprile 2025. Queste rivelano che anche Enrico inizierà ad avere dei dubbi sulla sincerità di Lea. Intanto Matteo tornerà da Roma, dove ha incontrato l’attrice Marina Valli, questo gli ha dato modo di riflettere meglio sul suo rapporto con Odile e informerà il fratello del suo prossimo passo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 aprile 2025: Delia e Botteri sempre più vicini

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della nota soap nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni sarà sempre più confidenziale il rapporto tra Botteri e Delia, specie dopo la loro romantica cena. Nel frattempo Roberto darà un’ottima notizia alle Veneri, di che si tratta? Non dovranno più recarsi a Roma perché una persona importante le raggiungerà a Milano.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di giovedì 10 aprile 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Rita lascerà il Paradiso. Dopo aver salutato le sue colleghe sarà pronta a salire sul taxi e a iniziare una nuova vita, ma proprio in quel momento incontrerà Tancredi e i due si scambieranno uno sguardo pieno di disprezzo.

Marcello riabbraccia Adelaide, Marta ha dei sospetti su Lea

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, mercoledì 9 aprile 2025. Marcello potrà finalmente riabbracciare Adelaide durante la sua fase di lenta ripresa e avrà un effetto molto positivo sulla contessa, infatti Umberto non potrà fare altro che farsi da parte. Nel frattempo Ciro non darà ad Agata il permesso per andare a Roma insieme alle altre Veneri, lei però non si arrenderà e penserà ad un piano.

Incuriosito dal rapporto tra Rosa e Marcello Tancredi inizierà ad indagare mentre lei farà una confessione ad Elvira che la spiazzerà non poco. Le anticipazioni fanno poi sapere che Marta rifletterà molto sulla situazione che si è creata con Anita e Lea e inizierà a sospettare che la cognata di Enrico stia facendo il gioco sporco.