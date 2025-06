Le anticipazioni de Il paradiso delle signore svelano l'arrivo nel cast di una star di Un posto al sole.

Il paradiso delle signore 10 andrà in onda a settembre e, dalle prime anticipazioni, i colpi di scena, sin dalle prime puntate, non mancheranno. Chi sognava il ritorno di Vittorio Conti dovrà rassegnarsi a non vederlo nuovamente nel magazzino perché, almeno per il momento, il suo ritorno non è previsto. A tenere banco saranno le vicende di tutti i protagonisti la cui storia è rimasta in biblico come quella di Odile che sarà ancora all’oscuro sulla vera identità di Umberto Guarnieri che, nella nona stagione, ha scoperto di essere il padre naturale. Nelle nuove puntate della famosa soap opera di Raiuno, tuttavia, ci saranno anche diverse new entry.

Nella decima stagione de Il paradiso, infatti, arriverà Simone Montedoro. L’attore che ha conquistato il grande pubblico interpretando il capitano Tommasi in Don Matteo, nella soap opera di Raiuno interpreterà Fulvio Rinaldi. Con lui arriverà anche una star di Un posto al sole.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: arriva Paolo Romano

Dopo aver recitato per tanto tempo a Napoli, sul set di Un posto al sole, Paolo Romano cambia location, città e personaggio per entrare ufficialmente nel cast de Il paradiso delle signore 10. dopo aver interpretato per diverso tempo Eugenio Nicotera, l’attore è attualmente impegnato nelle riprese della nuova stagione della soap opera di Raiuno interpretando il misterioso ruolo di Alberto Di Meo.

Per il momento, non si sa quale sarà il suo personaggio e come sarà coinvolto nelle vicende di tutti gli altri protagonisti della soap opera ma il suo arrivo rappresenta un’incredibile novità per il pubblico della soap opera che potrà cominciare ufficialmente a seguire le vicende del magazzino da lunedì 8 settembre 2025.