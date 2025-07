Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, puntata di settembre: scoperta choc per Odile e non riguarda Umberto e Adelaide

Lunedì 15 settembre 2025 tornerà in onda Il paradiso delle signore con la decima stagione e l’ottava in versione daily. Tantissime saranno le novità a cominciare dal cast con l’arrivo di Simone Montedoro e Paolo Romano ma anche le gradite conferme, torneranno i personaggi interpretati da Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Gioia Spazioni ma al centro delle trame ci sarà Odile, la figlia della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La giovane nelle puntate in onda a settembre scoprirà che suo padre è Umberto Guarnieri ma questo non sarà l’unico colpo di scena, anzi, la giovane farà un’altra scoperta scioccante.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 si scopre che dopo la temporanea uscita di scena della Furlan e soprattutto di Tancredi, la GMM sarà in mano ad Odile (Arianna Amadei). La giovane sarà sempre più in sintonia con Umberto Guarnieri e godrà del suo incondizionato appoggio, lo vedrà come una guida ed un punto di riferimento ignorando che l’uomo è il suo vero padre. Tutto prenderà una piega sconvolgente quando scoprirà di essere sua figlia e la sua reazione sarà spiazzante. Gli spoiler sulla nuova stagione della soap di Rai1, tuttavia, rivelano che non mancheranno i colpi di scena per Odile anche dal punto di vista sentimentale.

Odile incinta ne Il paradiso delle signore 10? Spuntano le anticipazioni clamorose non ufficiali

Le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 svelano che ci sarà una vera e propria svolta sentimentale per Odile. Quest’ultima si lascerà con lo storico fidanzato Guido e capirà di provare dei sentimenti forti per Matteo Portelli. Tuttavia il fratello di Marcello, a sua volta, inizierà una storia d’amore con la diva dei musicarelli Marina Valli. Tuttavia tra scelte sentimentali e segreti familiari il destino d Odile nel Il paradiso delle signore sarà appeso un filo.

A complicare il tutto ci sarà anche un durissimo scontro con Marta, cugina/sorellastra che un tempo era una fidata amica e confidente mentre nelle puntate in onda a settembre sarà una rivale non solo sul lavoro ma anche nella vita privata. Ed infine le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 non ufficiali parlano di un altro clamoroso colpo di scena: Odile incinta nelle nuove puntate. La figlia di Adelaide nel bel mezzo di una situazione complicata e divisa tra Guido e Matteo scoprirà di aspettare un bambino? Insomma le anticipazioni svelano complicati colpi di scena nella nuova stagione.

