Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: "Due guerre pericolose per Umberto Guarnieri, contro Adelaide e Marcello..." Spoiler di Roberto Farnesi

Sono lontani tempi di quando Il paradiso delle signore rischiava di chiudere per i bassi ascolti, da allora sono passati dieci anni ed otto stagioni e puntata dopo puntata grazie ad un cast di prim’ordine e ad una trama capace di rinnovarsi ed incantare i telespettatori la soap è diventata il fiore all’occhiello della reta tanto da non temere il confronto con le dirette competitor, le accanite soap turche. Ed in attesa delle ritorno in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 8 settembre 2025, Roberto Farnesi ha fornito delle anticipazioni Il paradiso delle signore 10.

Scendendo nel dettaglio, infatti, delle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 le ha fornite l’attore toscano sul suo personaggio, il sempre più cinico e spietato Commendatore Umberto Guarnieri, al magazine Visto. Innanzitutto ha anticipato: “Guarnieri affronterà una guerra su due fronti. Da un lato continua a manovrare nell’ombra per ostacolare la storia d’amore tra Adelaide e Marcello Barbieri (interpretati da Vanessa Gravina e Pietro Masotti, ndr) che considera un affronto personale e un rischio per la donna che ama da sempre.” E poi ha aggiunto che ci sarà un sfida sul piano professionale con l’arrivo di un nuovo stilista per cui ‘potrebbe ritrovarsi a giocare una partita più pericolosa del previsto.’

“Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore 10? Mi diverte interpretarlo”, parla l’attore

Le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 svelano che a settembre farà il suo ingresso nella soap di Rai 1 Simone Montedoro nei panni del magazziniere Fulvio Rinaldi. Roberto Farnesi, invece, veste i panni del Commendatore da ben otto stagioni ed alla domanda della giornalista di Visto se sia stanco del suo ruolo ha ammesso: “No. Giuro che mi diverto e tanto. Sono un fan della serie perché riconosco che è un prodotto più unico che raro. vedo tante altre serie che vorrebbero essere alla nostra altezza ma sono completamente inutili, già viste, noiose. Il paradiso delle signore 10, invece, ha una sua dignità assoluta.” L’eterno amore-odio con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la rivalità con Marcello, e le sfide della nuova casa di Moda sarà al centro delle trame della nuova stagione e dagli spoiler si intuisce che se ne vedranno delle belle.

