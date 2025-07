Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, trama e cast: tutte le novità della prossima stagione

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, una delle serie Rai più amate degli ultimi anni prepara il ritorno sul piccolo schermo. Sono in corso riprese e lavori verso il ritorno sul piccolo schermo, la soap seguitissima farà capolinea come da tradizione in tv il prossimo autunno e con tante novità. Il settimanale Chi ha fatto tappa sul set, aggiornando sulle riprese e sulla trama, ma anche confermando le presenze del cast. Nella nuova stagione troveremo della soap ritroveremo infatti Simone Montedoro, apprezzato in altre serie di grande successo come Don Matteo, mentre sono confermati altri artisti amatissimi come Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Federico Monzino "Non ho ricattato Raoul Bova. Corona? Martina Ceretti sapeva"/ Legale attore "Padre solido"

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 ci svelano anche che la trama regalerà grandi colpi di scena: “Ci sarà tanta passione tra le vetrine scintillanti” anticipa il settimanale Chi a riguardo. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle nella soap campione di ascolti del pomeriggio, pronta a tornare nella consueta casella subito dopo la messa in onda de La volta buona di Caterina Balivo.

Chiara Biasi e il dramma dopo l'ischemia cerebrale/ "Ho perso l'udito dall'orecchio destro"

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, chi ci sarà nel cast

Non finiscono qui le anticipazioni Il paradiso delle signore 10, visto che oltre alle informazioni che vi abbiamo già dato sappiamo che il cast prevederà altri colpi di scena. Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà anche il personaggio di Ettore Marchesi, interpretato per l’occasione dall’artista Elia Marangon. Ettore è un esperto di moda e tendenze internazionali, dall’aria affascinante e dallo stile impeccabile. Odile lo assume alla GMM dando vita a una collaborazione vincente che piano piano si intreccia anche all’intesa personale.

Jessica Selassié e Tommaso Foglia nuova coppia?/ Spunta l'indiscrezione sull'ex vincitrice del GF Vip!

Nel cast de Il paradiso delle signore troveremo anche Greta Marchesi, interpretata dall’attrice Valentina Ghelfi, nonché sorella di Ettore. Spazio anche per Giovanni “Johnny” Pastore, interpretato da Mirko Lorusso, ovvero il cugino di Delia.