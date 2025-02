Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che succederà dopo la solita pausa del weekend. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti. Puntata dopo puntata, infatti, tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi, però, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2025. Queste fanno sapere che sarà ancora tanta la tensione a casa Puglisi, dopo aver scoperto la verità sull’uscita di Agata e Roberto Ciro sarà ancora molto arrabbiato e non riuscirà a perdonarla.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 febbraio 2025: Irene chiederà a Delia di trasferirsi da lei

I tantissimi fan della soap assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena dopo il weekend. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Rita sarà pronta ad iniziare al Paradiso il suo primo giorno di lavoro. La ragazza darà anche inizio alla sua segreta missione per conto della Galleria Milano Moda. Tancredi rivelerà a Giulia che Rita è stata assunta per raccogliere utili informazioni sulla nuova collezione di Botteri.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di lunedì 10 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Irene inizierà a sentirsi sola e chiederà a Delia di trasferirsi a casa sua come nuova coinquilina. Intanto Marta confesserà a Roberto che sta frequentando un uomo, però non gli dirà che si tratta di Enrico. Nel frattempo Salvo, ormai al limite della sopportazione, escogiterà un piano per far tornare la suocera a casa sua.

