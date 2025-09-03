Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: "Fulvio Rinaldi? Ecco chi è davvero, lancia un bel messaggio", arriva lo spoiler clamoroso di Simone Montedoro

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, Simone Montedoro svela: “Ecco chi è Fulvio Rinaldi”

Stando andando in onda le repliche con il gran finale della scorsa stagione ma a partire da lunedì 8 settembre 2025 sempre dalle 16.00 in punto su Rai1 andranno in onda le nuove puntate e dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 si scopre che ci saranno tantissimi colpi di scena, risvolti inaspettati ma anche new entry interessanti pronte a portare brio nelle trame ed una di queste è Fulvio Rinaldi che ha il volto di Simone Montedoro. L’attore già volto storico di Don Matteo ha concesso una lunga intervista al magazine Chi dove ha spiegato meglio chi è Fulvio Rinaldi de Il paradiso delle signore 10.

Anticipazioni La Promessa, 4 settembre 2025/ Pelayo svela la verità a Catalina, Manuel scopre che Cruz...

“È un uomo provato dalla vita perché purtroppo nel giro di poco tempo ha perso la moglie e la propria fabbrica a causa di una cattiva gestiva contabile.” ha anticipato Simone Montedoro aggiungendo che il suo Fulvio Rinaldi de Il paradiso delle signore 10 è un uomo romano che per amore si è trasferito a Varese e che adesso è costretto a trasferirsi di nuovo, questa volta a Milano, con la figlia Caterina che ha il volto della giovane attrice Iuliana Calcatinci, altra new entry di quest’anno. Fulvio è un uomo che vive nell’Italia di fine anni ’60 con le sue contraddizioni e rivoluzioni ed a tal proposito l’attore ha aggiunto che il suo personaggio è portatore di un bel messaggio.

La forza di una donna, anticipazioni 4 settembre 2025/ Enver ha un malore, Sarp lo porta in ospedale

“Fulvio de Il paradiso delle signore 10 non è un fallito ma lancia un messaggio”: parla l’attore

Simone Montedoro durante l’intervista al magazine Chi ha rivelato anche altri aspetti sul suo Fulvio de Il paradiso delle signore 10: “Lo so che questa è solo una fiction ma c’è un bel messaggio legato a Fulvio: è caduto ma non si sente un fallito, qui non c’è un uomo che piange addosso ma c’è un uomo che si guarda dentro se stesso, riflette e cerca di andare avanti senza ricommettere gli stessi errori” Cresce la curiosità attorno al nuovo personaggio che stando alle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 sembra destinato a conquistare l’affetto e la stima dei telespettatori. Fulvio sarà il nuovo magazziniere e in un certo senso prenderà il posto di Armando Ferrari interpretato da Pietro Genuardi, recentemente scomparso a causa di una grave malattia. Simone Montedoro, tuttavia, è risoluto nell’affermare che non prenderà il suo posto e il suo Fulvio non sarà il sostituto.

