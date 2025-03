I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno a tante interessanti novità oggi nell’ultimo appuntamento settimanale, i protagonisti con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi sono curiosi di scoprire cosa succederà dopo la solita pausa del weekend, come sempre i colpi di scena non mancheranno.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 10 marzo 2025, queste rivelano che Umberto farà un altro buco nell’acqua recandosi in Inghilterra. Il motivo? Perché l’infermiera non sarà in grado di dirgli dove si trova Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 marzo 2025: Giulia riceve un’importante proposta, Rosa si confida con Marcello

Nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del fine settimana le Veneri lavoreranno duramente al Paradiso in vista dell’arrivo della nuova collezione. Intanto, Giulia Furlan a Galleria Milano Moda riceverà un’importante proposta da parte di un volto della moda molto conosciuto. Le anticipazioni fanno poi sapere che Rosa dopo essere rimasta molto turbata per l’intervista racconterà il passato di Tancredi a Marcello, lui però non reagirà come sperava.

Nel frattempo Matteo e Odile riceveranno una telefonata inaspettata da un produttore musicale. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore lunedì 10 marzo 2025? Stando alle anticipazioni, grazie al suggerimento di Enrico, Umberto scoprirà informazioni molto importanti su Adelaide.