Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà lunedì 10 novembre 2025, Marta è preoccupata, Adelaide torna al Circolo.

Cosa succederà nella prossima settimana de Il Paradiso delle Signore? Dopo la consueta pausa del weekend i tantissimi fan della fiction assisteranno a tante interessanti novità che cattureranno sempre di più la loro attenzione. Ogni giorno sono davvero tante le persone che fanno di tutto per non perdere l’appuntamento su Rai Uno alle 16 e chi non riesce a guardarlo sul piccolo schermo può farlo in qualsiasi momento in streaming sul sito Raiplay.

Ma cosa accadrà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa lunedì 10 novembre 2025? Per molto tempo Enrico ha mentito a Marta in merito al suo problema alla mano, dopo il suo fallimento sala operatoria però ha deciso di raccontarle tutto quello che è successo con Di Meo. Il dottore, infatti, troverà finalmente il coraggio di essere sincero con la sua fidanzata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 novembre 2025: Adelaide torna al Circolo, Marta è preoccupata

Dopo che Barbara è stata assunta al Paradiso come nuova Venere Irene indagherà sul suo rapporto con Johnny, cercherà infatti di capire se fossero già legati prima che lei andasse a lavorare lì. Intanto Marina Valli farà ritorno a Milano e porterà dei regali alle Veneri.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 10 novembre 2025 un famoso critico letterario di Firenze si mostrerà interessato a fare un’intervista per ‘Angeli del Fango a Rosa’. Stando alle anticipazioni Marta sarà molto preoccupata per Enrico dopo ciò che gli ha confessato e deciderà di chiedere aiuto a Umberto. Nel frattempo Adelaide, dopo aver contattato una sua conoscenza per indagare sulla Camilli, tornerà al Circolo.

