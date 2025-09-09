Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà mercoledì 10 settembre 2025, Marcello non si sente accettato, Fulvio si sente male.

In onda da ieri su Rai Uno alle 16 la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sta già catturando l’attenzione di moltissimi telespettatori che da mesi aspettavano di vedere i nuovi episodi. Ogni edizione ha sempre conquistato risultati incredibili dal punto di vista degli ascolti grazie alle intriganti trame della nota soap opera, anche la decima di sicuro terrà tantissimi fan incollati al televisore.

Il Paradiso delle Signore va in onda da lunedì a venerdì, oltre che in televisione gli episodi possono essere visti o rivisti in streaming sul sito Raiplay. Ma cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 10 settembre 2025? Per coloro che sono troppo curiosi per attendere la messa in onda sono trapelati sul web alcuni interessanti spoiler. Cosa svelano? Fanno sapere che Fulvio non dirà alla figlia Caterina di aver accettato il lavoro di magazziniere al Paradiso, intanto Salvatore si dirà contrario alla scelta che i suoceri hanno fatto sul padrino del bambino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 settembre 2025: Fulvio si sente male al Paradiso

Marcello apparirà molto nervoso, il motivo? Perché non si sente davvero accettato a Villa Guarnieri, inoltre vede Umberto ancora troppo legato ad Adelaide. Parlando con il fratello scoprirà che ha trascorso la notte con Marina Valli e gli verrà in mente un’idea per la sfilata. Fulvio avrà un malore al Paradiso, dopo che Enrico lo soccorrerà gli racconterà la sua storia.

Concetta proverà a convincere Andrea Gallo a fare un passo indietro in merito alla scelta del padrino del piccolo Andrea ma sarà del tutto inutile. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano poi che nella puntata di mercoledì 10 settembre 2025 Delia e Irene riceveranno un’inaspettata visita. Adelaide invece farà una pubblica dichiarazione per Marcello al Circolo che spiazzerà Umberto.

