Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore 10 in onda il 9 settembre svelano i piani di Umberto per Odile.

Il paradiso delle signore 10 è ufficialmente cominciato oggi, lunedì 8 settembre, con la prima puntata della nuova edizione che tornerà in onda anche domani con una nuova puntata che mette in evidenza come Umberto sia deciso a fare il padre con Odile anche solo permettendole di fare carriera. Come svelano le anticipazioni del 9 settembre, infatti, Umberto accoglierà Adelaide, tornata dalle vacanze, insieme ad Odile e la informerà di avere in mente dei grandi progetti per la figlia e il suo futuro professionale. Nonostante si aspettasse un’opposizione da parte della contessa, quest’ultima si dirà d’accordo con Umberto.

L’obiettivo di Adelaide è semplicemente quello di vedere la figlia serena, felice e realizzata professionalmente al punto da trovare il progetto di Umberto vincente per poter dare ad Odile tutto ciò che serve per poter arrivare in alto.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: la proposta di Odile a Marina Valli

Dopo aver trascorso le vacanze con Marcello, Adelaide torna finalmente a casa e, come svelano le anticipazioni della puntata di domani de Il paradiso delle signore 10, al circolo, sarà accolta da una festa e da un premio. Per l’occasione, Umberto deciderà di sorprenderla svelandole ciò che ha in mente per Odile e, a sorpresa, la contessa sarà d’accordo con lui.

Guarnieri, deciso a dare ad Odile le stesse opportunità di Marta e Riccardo, darà alla ragazza un’idea per rilanciare la GMM ovvero di proporre a Marina Valli di collaborare. Non tutto, però, filerà liscio perché Odile si ritroverà a dover fare i conti con Matteo. Nel frattempo, Delia non riuscirà a trovare l’ispirazione per le parrucche da abbinare agli abiti e vivrà un vero e proprio momento di crisi.