Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: spunta ritorno clamoroso per Irene! Ecco chi arriva dal passato: parla l'attrice Francesca Del Fa

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, colpo di scena per Irene nelle nuove puntate

Manca poco all’apertura del grande magazzino milanese, metaforicamente parlando tra un paio di settimane esatte, lunedì 8 settembre 2025, tornerà in onda la soap di successo di Rai1 con tantissime novità e cambiamenti. Dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 10, infatti, si scopre che ci saranno importanti novità per Irene. La capocommessa del Paradiso presente sin dalla prima stagione del daytime avrà molto più spazio al centro delle trame, per lei infatti è prevista una storyline tutta sua che inizierà con un clamoroso ritorno dal passato.

Chi torna dal passato per Irene ne Il paradiso delle signore 10? Le anticipazioni non si spingono oltre ma non è difficile fare delle previsioni. L’ipotesi più gettonata riguarda un suo familiare, forse suo padre, spesso nominato nel corso delle scorse puntate e con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. La Venere, infatti, non perdona al genitore l’aver voluto ricostruire una vita con un’altra donna o magari potrebbe trattarsi anche di una figura femminile, anche se tale possibilità sembra più improbabile.



Nuovo amore per Irene de Il paradiso delle signore 10? Le anticipazioni dell’attrice Francesca Del Fa

Le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 non vanno oltre e non svelano chi tornerà dal passato per Irene Cipriani. Tuttavia l’attrice che da nove stagioni le dà il volto Francesca Del Fa in una recente intervista ha ammesso che le piacerebbe per il suo personaggio una nuova ed emozionante storia d’amore. Sarebbe però interessante se gli autori avessero pensato a un ragazzo, dato che la Venere è ancora in cerca dell’anima gemella dopo la burrascosa fine con Alfredo Perico e la truffa ai suoi danni da parte di Leonardo Crespi. Irene troverà un nuovo fidanzata al Paradiso? Molto probabilmente si. Tuttavia, per sapere con esattezza cosa succederà a Irene e tutti gli altri protagonisti del Paradiso delle signore 10 è necessario attendere le nuove puntate in onda a partire da lunedì 8 settembre 2024 sempre a partire dalle 14.00 su Rai 1.