Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: Adelaide pronta a sposarsi, Vanessa Gravina: “Fiori d’arancio per la Contessa” È tutto pronto per il gran finale di stagione de Il paradiso delle signore 9, l’ultima puntata andrà in onda lunedì 5 maggio 2025 e sarà ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati. Dagli spoiler si apprende che Odile scoprirà che Umberto è suo padre, Marcello farà la sua scelta tra Adelaide e Rosa e soprattutto ci sarà un Fiocco Azzurro al Paradiso perché Elvira e Salvatore diventeranno genitori di un bel maschietto. Svelato come finisce Il paradiso delle signore 9 l’attenzione è già puntata nella prossima stagione: cosa succederà nelle puntate di settembre?

A fornire un interessantissimo e clamoroso spoiler sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore ci ha pensato Vanessa Gravina. L’attrice che da sei stagioni veste i panni della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo durante una breve chiacchierata con Alberto Matano a La vita in diretta ha anticipato: “Gran finale, con una grande sorpresa che poi scopriremo all’inizio, perché siamo in odore di fiori d’arancio…ma non possiamo rivelare questa cosa, per la Contessa.” Le parole dell’attrice sono state inequivocabili, senza tanti giri di parole ha svelato che il suo personaggio, la contessa Adelaide convolerà a nozze ne Il paradiso delle signore 10 ma con chi? Sarà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) il futuro sposo?

Il paradiso delle signore 10 puntate di settembre: anticipazioni sulla prossima stagione

Lunedì 5 maggio 2025 la soap di Rai1 saluta i telespettatori con un gran finale di stagione e lascia spazio alla nuova soap di Rai1: Ritorno a Las Sabinas. Non si tratterà di un addio, ovviamente, in quanto la nuova stagione de Il paradiso delle signore tornerà a settembre con nuove storie e nuovi personaggi ma anche con clamorosi risvolti per gli storici protagonisti. E tra questi al centro delle trame ci sarà l’iconica Contessa Adelaide di Sant’Erasmo che sarà pronta al grande passo del matrimonio dopo una stagione complicata. Ma chi sarà il futuro sposo: Marcello, il suo compagno da tempo che nel momento in cui lei stava male si è lasciato scappare un bacio con Rosa, oppure Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) con un ritorno di fiamma al suo grande amore e padre della figlia Odile?

