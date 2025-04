Un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della solita pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti. L’amatissima soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Il Paradiso delle Signore oltre che in televisione è sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 11 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Renzo Arbore si recherà a Milano e si prepareranno tutti ad accoglierlo al Paradiso, Giulio gli presenterà Matteo e Odile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 aprile 2025: Guarnieri sconvolto, vuole parlare con Odile

Tante interessanti novità faranno incuriosire i telespettatori nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Adelaide si troverà ancora in clinica, dove sta affrontando una lenta ripresa in seguito all’intervento subito. La contessa farà una telefonata ad Umberto durante la quale riprenderanno un delicato discorso che avevano lasciato in sospeso.

Guarnieri sarà sconvolto per aver scoperto che è lui il padre biologico di Odile e vorrebbe affrontare la questione con la ragazza. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 11 aprile 2025 Marta sopporterà le lamentele di Anita perché pensa che Lea sia partita da sola per colpa sua. Nel frattempo Renzo Arbore farà un regalo molto gradito allo staff del Paradiso.

Delia e Botteri sempre più vicini, sorpresa in arrivo per le Veneri

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmesso oggi, giovedì 10 aprile 2025, anche Enrico inizierà ad avere dei dubbi su Lea. Intanto Matteo, dopo aver conosciuto a Roma l’attrice Marina Valli, rifletterà sul suo rapporto con Odile e comunicherà al fratello la sua prossima mossa.

Il rapporto tra Botteri e Delia sarà sempre più confidenziale, specie dopo l’ultima cena romantica. Le anticipazioni fanno poi sapere che ci sarà una buona notizia per le Veneri, Roberto gli dirà che non dovranno più recarsi a Roma perché una persona importante le raggiungerà a Milano. Rita invece lascerà il Paradiso e quando sarà pronta a salire sul taxi dopo aver salutato le sue colleghe vedrà Tancredi, i due si guarderanno con disprezzo.