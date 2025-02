Ricomincia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la consueta pausa del weekend, tante interessanti novità cattureranno come sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa accadrà nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, martedì 11 febbraio 2025. Queste rivelano che Salvatore spera di riuscire a far tornare la suocera a casa sua e approfitterà di San Valentino per cercare di far riconciliare i genitori di Elvira.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Rita è stata assunta al Paradiso come commessa al posto di Clara dopo la sua partenza. Il suo vero scopo però è quello di spiare la nuova collezione di Botteri per conto di Tancredi. Intanto lui, nell’episodio di martedì 11 febbraio 2025, si avvicinerà sempre di più a Giulia. Lei però è a conoscenza del segreto della nuova venere e sarà molto confusa, infatti non sa se tradirlo oppure no.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 11 febbraio 2025, Tancredi cercherà di fare colpo su Rosa con il suo fascino, atteggiamento che manderà Marcello su tutte le furie. Cos’altro succederà? Mimmo, dopo aver scoperto che il padre di Agata è stato molto duro nei suoi confronti punendola in modo severo, avrà il desiderio di aiutarla.