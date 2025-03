Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, dopo la pausa del weekend tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, puntata dopo puntata infatti si piazzano davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La soap va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani, martedì 11 marzo 2025. Cosa succederà? Umberto, dopo aver scoperto nuove informazioni su Adelaide, deciderà di sfogarsi con Italo e non dirà nulla a Odile. Intanto, Galleria Moda Milano accelererà l’uscita della nuova collezione per fare la guerra al Paradiso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo 2025: Tancredi fa una proposta a Rosa

I tantissimi fan della nota soap assisteranno ad altre interessanti vicende nell’episodio che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni Giulia stupirà Delia chiedendole di incontrarsi per parlare di personali questioni, al momento però non è noto cosa le dirà.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di martedì 11 marzo Tancredi senza alcun preavviso si recerà al Paradiso per fare una proposta a Rosa, atteggiamento che darà a Marcello l’occasione di sfidarlo. Una misteriosa telefonata di Marta farà preoccupare Enrico, nel frattempo qualcuno osserverà di nascosto la Guarnieri.

