Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore e moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere le interessanti vicende dei protagonisti. Novità e colpi di scena non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno, però è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, 12 aprile 2025/ R.J. rassicura Luna, Finn torna da Hope turbato, c'entra Deacon

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa lunedì 14 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Rosa, Delia e Irene non vedranno l’ora di partire per Roma per partecipare alla nota trasmissione radiofonica Bandiera Gialla. Intanto Botteri sarà molto felice perché la nuova collezione sta ottenendo successo, la risposta dei giovani infatti sarà molto positiva.

Beautiful, anticipazioni americane: Deacon aggredisce Carter/ Daphne e Walton sempre più vicini

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile 2025: Anita e Marta ai ferri corti, Adelaide dimessa dall’ospedale

Dopo la pausa del fine settimana altre interessanti vicende cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che Roberto spingerà Mimmo a chiedere ad Agata di uscire insieme a lui.

Il rapporto tra Marta e Anita non sarà affatto sereno e continuerà a peggiorare nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 14 aprile 2025. Le anticipazioni fanno poi sapere che Adelaide si sentirà decisamente meglio dopo aver subito la delicata operazione al cuore. La contessa potrà finalmente tornare a casa e per evitare altre tensioni Marcello e Umberto decideranno di mettere in atto una tregua tra loro.

Il paradiso delle signore, morti Andrea Savorelli e Valentina Tomada/ I post commoventi dei familiari

Adelaide telefona ad Umberto, lui è ancora sconvolto per l’inaspettata scoperta

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, venerdì 12 aprile 2025, al Paradiso si prepareranno ad accogliere Renzo Arbore, intanto Guido gli presenterà Odile e Matteo. Mentre sarà ancora in clinica Adelaide farà una telefonata a Umberto e riprenderanno un discorso che avevano lasciato in sospeso.

Guarnieri sarà ancora sconvolto dopo aver scoperto che è lui il padre biologico di Odile e vorrebbe affrontare la delicata questione con la ragazza. Marta invece si sforzerà di tollerare le lamentele di Anita che è convinta che la zia sia partita senza di lei per colpa sua. Cos’altro succederà oggi a Il Paradiso delle Signore? Renzo Arbore farà un regalo molto apprezzato allo staff del Paradiso.