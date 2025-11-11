Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà mercoledì 12 novembre 2025, Enrico affronta Di Meo, Mimmo e Agata sempre più uniti.

Le vicende de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere con il fiato sospeso i tantissimi fan della soap opera che non perdono un episodio su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16. Non tutti riescono a seguire le puntate in televisione, queste però possono essere viste o riviste in qualsiasi momento in streaming sul sito Raiplay. Nell’ultimo periodo è stata dedicata molta attenzione alla Contessa e alla sua immensa delusione per la fine della sua storia d’amore con Marcello.

Barbieri e Adelaide si sono detti addio ad un passo dalle nozze, a mettere fine alla loro relazione è stato lui dopo essersi reso conto di essere innamorato di Rosa. Quando la Contessa ha scoperto la verità si è sentita profondamente ferita ed è forte la sua voglia di vendicarsi. Marcello ha dato le sue dimissioni al Paradiso ma la sua ex fidanzata sta facendo di tutto per far perdere il lavoro anche alla Camilli. Intanto nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa su Rai Uno domani, mercoledì 12 novembre 2025, Mimmo e Agata torneranno a Milano dopo essersi recati a Firenze per dare il loro alle persone che sono state colpite dall’alluvione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 novembre 2025: Mimmo e Agata sempre più uniti

Agata e Mimmo racconteranno l’esperienza che hanno vissuto come ‘angeli del fango’, anche Johnny era partito con loro ma ha deciso di restare qualche altro giorno nelle zone alluvionate. Nel frattempo Caterina sarà convinta di aver trovare l’uomo giusto per Irene, quest’ultima sta riflettendo molto sulla sua sfera sentimentale dopo aver letto la lettera della zia.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 12 novembre 2025 continueranno i preparativi al Paradiso per l’evento musicale che stanno organizzando in vista del lancio del disco di Marina. Stando alle anticipazioni Enrico deciderà di affrontare Di Meo, Rosa invece penserà di essersi lasciata alle spalle le ultime vicende, in realtà Adelaide sta architettando un piano per vendicarsi. Intanto, dopo essere tornati a Milano Mimmo e Agata appariranno sempre più uniti.

