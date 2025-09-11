Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà venerdì 12 settembre 2025, Umberto vuole riconquistare Adelaide, Odile sconvolta.

Tra poco verrà trasmesso un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore su Rai Uno alle 16 e in molti sono già curiosi di scoprire come si concluderà la prima settimana. L’amatissima soap opera infatti è tornata sul piccolo schermo nei giorni scorsi dopo un lungo stop, i suoi affezionati fan non vedevano l’ora di assistere alle nuove trame che come al solito catturano quotidianamente la loro attenzione.

Vanno in onda su Rai Uno gli episodi de Il Paradiso delle Signore da lunedì a venerdì ma in qualsiasi momento possono essere visti o rivisti sul sito Raiplay in streaming. Domani, venerdì 12 settembre 2025, verrà trasmesso l’ultimo episodio settimanale. Volete sapere cosa succederà? Stando alle anticipazioni trapelate sul web ci sarà la sfilata al Paradiso, sarà anche il giorno del battesimo del figlio di Salvo ed Elvira.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 settembre 2025: il gesto di Marina spiazza Odile

Concetta non potrà battezzare il piccolo Andrea a causa dell’influenza e chiederà ad Elvira di cercare un’altra madrina per suo figlio. Intanto Roberto avrà un’idea al Paradiso per fare pubblicità al libro di Rosa, Marcello invece rivelerà a Matteo di aver chiesto ad Adelaide di convolare a nozze con lui.

Fulvio non ha ancora detto nulla alla figlia Caterina del suo nuovo lavoro, Botteri però cercherà di convincerlo ad essere sincero con lei, la ragazza intanto ha conosciuto Agata. Al Paradiso la sfilata avrà non poco successo e saranno tutti felici tranne Odile. Quest’ultima infatti resterà sconvolta dall’inaspettato gesto di Marina Valli. Cos’altro accadrà nell’episodio de Il Paradiso delle Signore di venerdì 12 settembre 2025? Le anticipazioni rivelano che Umberto sarà disposto a tutto per riconquistare Adelaide.

