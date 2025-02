Andrà in onda domani, giovedì 13 febbraio 2025, il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e con le sue intriganti vicende li tiene spesso con il fiato sospeso. In termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi, tantissime sono infatti le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Gli episodi de Il Paradiso delle Signore, oltre che in televisione, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Cosa accadrà nella puntata di giovedì 13 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web dopo che Agata ha accettato la proposta di Mimmo daranno inizio alla loro recita. I due fingeranno di essere una coppia e riusciranno a convincere tutti. Intanto Delia accetterà di trasferirsi a casa di Irene, ci penserà Gianlorenzo ad aiutarla con il trasloco.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 febbraio 2025: Anita fredda con Marta, Lea le fa una proposta

I tantissimi fan della fiction Rai assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 13 febbraio 2025. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvo porterà avanti il suo piano con la speranza di far riavvicinare Luisa al marito in modo tale che possa tornare a vivere a casa con lui.

Nel frattempo Marta noterà che Anita ha un atteggiamento molto freddo nei suoi confronti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che, non essendo al corrente che Enrico vuole fare una sorpresa alla fidanzata, Lea proporrà alla Guarnieri di far trascorrere a padre e figlia il San Valentino da soli.

