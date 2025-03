Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende li lasciano spesso con il fiato sospeso. La soap tiene compagnia ai suoi tantissimi fan da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà domani, giovedì 13 marzo 2025? Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che Giulia cercherà di far venire a Delia dei dubbi sull’onestà di Botteri e sembra che il suo piano funzionerà. La ragazza infatti apparirà molto confusa e si sfogherà con Concetta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 marzo 2025: Enrico scopre il segreto di Marta

Nella puntata che verrà trasmessa domani Enrico continuerà ad essere molto sospettoso nei confronti di Marta, infatti è convinto che stia nascondendo qualcosa. Visibilmente preoccupato chiederà un consiglio ad Umberto, lui deciderà di farla tenere d’occhio dal suo investigatore privato per scoprire cosa c’è dietro.

Intanto Roberto deciderà di aiutare Mimmo per la prossima mostra che lo vedrà con Agata tra i protagonisti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello non intende farsi cogliere impreparato, infatti nell’episodio di giovedì 13 marzo 2025 indagherà sulla nuova collezione di Galleria Milano Moda. Nel frattempo Enrico scoprirà il segreto di Marta e riceverà una bella notizia.

