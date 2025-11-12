Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà giovedì 13 novembre 2025, Agata e Mimmo si sono innamorati? Odile chiede alla madre...

Altre novità in vista nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, ogni giorni i suoi affezionati fan si chiedono cosa accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap. Su Rai Uno va in onda un episodio al giorno, da lunedì a venerdì alle 16, durante il weekend invece è previsto uno stop. Sono tantissime le persone che seguono con grande interesse tutte le puntate e restano davanti al televisore per non farsi sfuggire nessun dettaglio, gli episodi però possono essere visti anche sul sito Raiplay in diretta oppure in streaming.

Nell’ultimo periodo Irene sta riflettendo a lungo sulla sua sfera sentimentale, dopo che ha letto la lettera della zia infatti ha iniziato a chiedersi chi potrebbe essere il suo ideale marito. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla puntata che verrà trasmessa giovedì 13 novembre 2025, farà colpo su Giorgio Perich. L’uomo è un amico di Fulvio, anche Irene ricambierà il suo interesse?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 novembre 2025: Agata e Mimmo si sono innamorati?

Enrico non ha nessuna intenzione di sottomettersi al ricatto che gli ha fatto Di Meo, infatti dopo aver raccontato la verità a Marta prenderà una decisione. Nel frattempo Concetta e Ciro noteranno l’intesa che c’è tra Mimmo e Agata e capiranno che i due si sono innamorati.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di domani, giovedì 13 novembre 2025, Roberto ci terrà a ringraziare Fulvio per aver aiutato Botteri a migliorare la collazione. Le anticipazioni fanno poi sapere che Odile scoprirà il piano di Adelaide, cioè il modo in cui vuole vendicarsi di Rosa. La figlia della Contessa le chiederà di tirarsi indietro.

