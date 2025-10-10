Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà lunedì 13 ottobre 2025, Adelaide prova l'abito da sposa davanti a Marta e Odile.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore Marcello e Adelaide saranno ancora impegnati con i preparativi del loro matrimonio. C’è chi ha provato a dividerli per gelosia e per un po’ è sembrato che l’uomo si stesse riavvicinando a Rosa, sembra però convinto di voler sposare la Contessa. Quest’ultima è davvero entusiasta, ha anche accettato di andare a vedere un attico dove potrebbe trasferirsi con il marito dopo le nozze, una decisione che ha lasciato i suoi familiari senza parole.

Nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai Uno dopo lo stop del fine settimana, lunedì 13 ottobre 2025, per la Contessa sarà un momento davvero emozionante. Farà infatti la prova del suo abito da sposa e al suo fianco ci saranno Odile e Marta. Intanto, la figlia di Adelaide chiacchierando con la cugina le rivelerà di aver ricevuto una strana telefonata da parte di Ettore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 ottobre 2025: uno sconosciuto si avvicina a Rosa

Ciro continuerà ad essere in difficoltà alla caffetteria, da quando Salvo non lavora più lì per lui non è facile gestire tutto da solo, Mimmo infatti vorrebbe aiutarlo a trovare presto un nuovo cameriere. Nel frattempo Caterina apparirà alquanto preoccupata perché non riesce più ad avere notizie dal suo fidanzato.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nell’episodio di lunedì 13 ottobre 2025 Marcello aiuterà Salvo. Sarà infatti lui a trovare una soluzione in merito alla cessione delle suo quote della caffetteria. Intanto, uno sconosciuto si avvicinerà a Rosa, al momento però non sono trapelati altri dettagli in merito e non è quindi noto di chi si tratti.

