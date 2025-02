Un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e in molti si chiedono cosa succederà durante l’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda domani, venerdì 14 febbraio 2025. Quotidianamente moltissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdersi le intriganti vicende dei protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai e tengono spesso tutti con il fiato sospeso. La soap opera viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 febbraio 2025/ Hope comunica a Thomas che vuole salvare il suo matrimonio

Ma cosa accadrà nella puntata di domani, venerdì 14 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web i genitori di Elvira in occasione della festa di San Valentino riusciranno a riconciliarsi, il piano di Salvatore però potrebbe fallire. Intanto Rosa vorrebbe organizzare qualcosa di carino per Marcello, da quando Adelaide è partita lui sente molto la sua mancanza ed è giù di morale.

Anticipazioni La Promessa, puntata 13 febbraio 2025/ Riccardo salva Vera da Santos, Pia è demoralizzata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 febbraio 2025: Umberto capisce che Marta è innamorata

Altre interessanti novità faranno incuriosire non poco i telespettatori nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 14 febbraio 2025. Cosa succederà? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che mentre Botteri aiuterà ad indossare un complicato abito per un evento che si terrà al circolo la situazione diventerà alquanto bollente.

Nel frattempo Umberto si accorgerà che la figlia è innamorata e proverà a metterla alle strette per scoprire chi è l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Marta le racconterà la verità su Enrico? Questo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non lo rivelano, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 febbraio 2025/ Il piano di Agata e Mimmo funziona, cosa nota Marta