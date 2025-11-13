Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano cosa succederà venerdì 14 novembre 2025, Odile parla con Rosa, Marcello affronta la Contessa.

Le trame de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere tutti con il fiato sospeso, i telespettatori assisteranno sicuramente a molte interessanti novità dopo la solita pausa del weekend. Diverse sono le vicende che nell’ultimo periodo hanno tenuto gli affezionati fan della soap opera davanti allo schermo, quando? Ogni giorno alle 16 su Rai Uno, da lunedì a venerdì, gli episodi però possono essere visti anche su Raiplay in streaming.

Moltissime persone si stanno chiedendo cosa accadrà prima dello stop, sul web sono emerse alcune anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda venerdì 14 novembre 2025. Cosa rivelano? Nel nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore previsto per domani su Rai Uno sarà pronto il capo della nuova collezione del quale si è occupato Fulvio e lui sarà molto soddisfatto del risultato che è riuscito ad ottenere.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 novembre 2025: Marcello affronta la Contessa

Nell’ultimo periodo non è passata inosservata la vicinanza tra Mimmo e Agata, quest’ultima infatti rivelerà alle amiche che si sono fidanzati. Nel frattempo Odile, dopo quello che ha scoperto, deciderà di parlare con Rosa per rivelarle il piano della Contessa contro di lei.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 14 novembre 2025 Rosa penserà di dare le sue dimissioni dal ‘Paradiso Donna’, Marcello però la bloccherà e subito dopo affronterà Adelaide. Stando alle anticipazioni si creerà un po’ di imbarazzo tra Irene e Giorgio Perich a causa di un piccolo incidente. La Venere dirà alle sue colleghe che quel possibile nuovo amore si è rivelato un fallimento.

