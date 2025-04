Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la solita pausa del weekend, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Di sicuro tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso, puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere ogni intrigante vicenda. La nota soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di domani, martedì 15 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Delia, mentre sopporterà le provocazioni di Giulia Furlan, avrà un’intuizione che potrebbe essere molto utile per Botteri. Intanto al Paradiso parleranno delle iniziative per la Pasqua e Salvatore osserverà con curiosità il rapporto che si sta creando tra Guido e Odile, infatti cercherà di saperne di più.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: chi arriva (a sorpresa) a Milano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile 2025: Rosa soffre per Marcello, non riesce a smettere di pensarlo

Altre interessanti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Agata ha deciso di cambiare il look di Mimmo, nonostante lui non sia proprio d’accordo.

Nel frattempo Rosa confesserà ad Elvira che non riesce a smettere di pensare a Marcello, il pensiero che lui sia fidanzato con Adelaide infatti la fa soffrire molto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che l’unica soddisfazione della ragazza al momento riguarda la promessa che le ha fatto Tancredi, l’uomo ha in mente grandi progetti per lei.

Anita e Marta ai ferri corti, Adelaide viene dimessa dall’ospedale

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa oggi, lunedì 14 aprile 2025, le Veneri non vedranno l’ora di recarsi a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla, Botteri invece sarà molto felice per il successo della nuova collezione.

Roberto spingerà Mimmo ad organizzare un appuntamento con Agata, per quanto riguarda invece Anita e Marta il loro rapporto continuerà a peggiorare. Le anticipazioni fanno poi sapere che Adelaide starà molto meglio dopo aver subito la delicata operazione al cuore e potrà finalmente tornare a casa. Marcello e Umberto decideranno di fare una tregua per evitare altre inutili tensioni dopo quello che è successo.