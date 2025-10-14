Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà mercoledì 15 ottobre 2025, Rosa sarà ancora turbata, Ciro non è felice alla Caffetteria.

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore Rosa per strada è stata avvicinata da uno sconosciuto, un certo Sacchi, un comportamento che l’ha un po’ spaventata. Inizialmente la sua visita a Milano doveva essere breve, era tornata solo per il battesimo del piccolo Andrea ma ha deciso di restare. La talentuosa scrittrice si è lasciata coinvolgere nel nuovo progetto del Paradiso, in molti avevano anche pensato che si stesse riavvicinando a Marcello ma lui ha scelto di restare con la Contessa.

Rosa non ha ancora dimenticato Marcello, però dovrà rassegnarsi all’idea che lui sposerà Adelaide. Ma cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? In merito all’appuntamento di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, sono già emersi alcuni intriganti dettagli. Stando alle anticipazioni Greta farà vedere alcuni bozzetti ad Odile e le verrà in mente anche un’idea che potrebbe aiutare la Contessa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 ottobre 2025: Rosa turbata dopo l’aggressione

Mimmo ha aiutato Ciro a trovare un nuovo cameriere per la Caffetteria dopo che Salvo ha deciso di andare via perché non poteva fare tutto da solo. L’uomo però non sembrerà molto felice per il nuovo cameriere, dovrà iniziare da capo le ricerche?

Nel frattempo, grazie al nuovo aiuto da parte di Tancredi, procederà a gonfie vele il Paradiso Donna. Rosa invece apparirà ancora turbata dopo quello che le è successo, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore infatti rivelano che non avrà ancora superato l’aggressione subita da Sacchi. Nel frattempo Salvo ed Elvira saranno pronti a dire addio al Paradiso e a lasciare Milano per trasferirsi in Liguria.

