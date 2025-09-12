Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà lunedì 15 settembre 2025, Adelaide comunica che sposerà Marcello, intanto Fulvio...

Il Paradiso delle Signore con le sue intriganti vicende quotidianamente riesce a catturare l’interesse di moltissimi telespettatori che non vedevano l’ora di vedere la nuova stagione dopo lo stop durato qualche mese. L’amata soap opera è tornata da pochi giorni su Rai Uno e come al solito sta conquistando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, sono infatti moltissime le persone che non perdono un episodio.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore tengono incollati i telespettatori su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì, però chi non riesce a seguirle in televisione può vederle in ogni momento sul sito streaming Raiplay. Dopo l’ultimo appuntamento settimanale di oggi i telespettatori saranno costretti ad aspettare fino a lunedì 15 settembre 2025 per scoprire come evolveranno le vicende dei protagonisti, sul web però sono già trapelati alcuni interessanti spoiler.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 settembre 2025: Roberto organizza la presentazione del libro di Rosa

Come al solito non mancheranno le novità nella nuova settimana della soap, nei precedenti episodi Marcello ha lasciato Adelaide senza parole chiedendole di diventare sua moglie. La contessa era molto emozionata e ha risposto subito di si, nella puntata che andrà in onda dopo il weekend farà un importante annuncio a Villa Guarnieri.

Adelaide comunicherà a Odile, Umberto e Marta che convolerà a nozze con Marcello, una notizia che li spiazzerà non poco. Dopo che Rosa gli ha detto di aver scritto un romanzoRoberto vorrebbe organizzare al Paradiso la presentazione del libro e chiederà ad Agata di realizzare un’accattivante copertina. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano in anteprima che lunedì 15 settembre 2025 Fulvio dirà finalmente la verità alla figlia, lei invece chiederà a Don Saverio di aiutarla a trovare un lavoro. Nel frattempo la tosse di Andrea farà spaventare Elvira, Concetta però cercherà di tranquillizzarla.

