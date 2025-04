Cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti e spesso restano senza parole. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Gli episodi de Il Paradiso delle Signore, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 16 aprile 2025. Queste rivelano che Umberto deciderà di ospitare Enrico e sua figlia Anita a Villa Guarnieri quando scoprirà la data del processo per garantire loro una maggiore protezione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 aprile 2025: Matteo invita Odile a cena, ultimatum per Rosa

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Auretta Grimaldi stupirà tutti al Paradiso con la sua richiesta, di che si tratta? Chiederà di poter vedere gli abiti di Botteri per fare una recensione sulla nuova collezione.

Matteo troverà finalmente il coraggio di invitare Odile a cena, un imprevisto però finirà per rovinare la loro romantica serata. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di mercoledì 16 aprile 2025 Tancredi metterà Rosa di fronte ad un ultimatum chiedendole di lasciare il Paradiso. Lei deciderà di affrontare Marcello per chiarirsi le idee.

Salvatore indaga sul rapporto tra Odile e Guido, Rosa non smette di pensare a Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, martedì 15 aprile 2025, l’intuizione di Delia potrebbe aiutare Botteri. Intanto al Paradiso inizieranno a parlare delle iniziative per la Pasqua e Salvatore noterà il rapporto che si sta creando tra Odile e Guido, visibilmente curioso cercherà di saperne di più.

Anche se lui non è molto d’accordo Agata deciderà di cambiare il look di Mimmo. Nel frattempo Rosa si lascerà sfuggire una confessione con Elvira, ammetterà che continua a pensare a Marcello e l’idea che sia legato sentimentalmente ad Adelaide la fa soffrire.