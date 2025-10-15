Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 16 ottobre 2025, Rosa ha denunciato Sacchi, lui non si rassegna.

Quali saranno le novità che stupiranno i tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore nei prossimi appuntamenti in onda su Rai Uno? Da anni l’amatissima soap opera fa breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, ogni edizione infatti riesce sempre a conquistare fantastici risultati dal punto di vista degli ascolti. I protagonisti con le loro vicende tengono tantissime persone incollate al televisore, quando? Alle 16 da lunedì a venerdì.

Non tutti riescono a guardare Il Paradiso delle Signore sul piccolo schermo, fortunatamente gli episodi sono sempre disponibili su Raiplay in streaming. Da settimane si parla del trasferimento di Amato ed Elvira e per loro sta davvero arrivando il momento di lasciare Milano per andare a vivere in Liguria, una scelta fatta per il bene del figlio. Le anticipazioni rivelano che Salvo e Marcello prima della partenza si saluteranno per l’ultima volta nella puntata di domani, giovedì 16 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 ottobre 2025: Rosa ha denunciato Sacchi, lui non si rassegna

Adelaide sarà di nuovo piena di speranza per il suo matrimonio con Marcello dopo aver incontrato Greta, infatti ciò che si sono dette aiuterà molto la Contessa. Johnny dopo aver deciso di rimanere a Milano proverà a realizzare il suo sogno ma si rivelerà più complicato del previsto, Delia però penserà ad un piano per aiutarlo.

Rosa è apparsa molto turbata nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore a causa dei bruschi e spiacevoli incontri con Sacchi. L’uomo la ritiene responsabile della fine del suo matrimonio perché la moglie ha trovato il coraggio di lasciarlo dopo aver letto il suo libro. In preda alla preoccupazione ha deciso di denunciare l’uomo, le anticipazioni relative all’episodio di giovedì 16 ottobre 2025 rivelano che il risultato non sarà quello sperato. Sembra infatti che l’uomo non si darà pace nemmeno dopo che Rosa si è rivolta alle forze dell’ordine.

