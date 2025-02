Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore, con tante novità e colpi di scena che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Per vedere le nuove vicende bisognerà attendere, però sono in molti a chiedersi cosa accadrà dopo la solita pausa del weekend.

Gli episodi de Il Paradiso delle Signore oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa lunedì 17 febbraio 2025. Cosa succederà? Marta ha rivelato ad Umberto che ha iniziato una storia d’amore con Enrico, quest’ultimo apparirà molto preoccupato e mostrerà il suo disaccordo, nel frattempo Guarnieri lo raggiungerà per chiarire la situazione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 febbraio 2025: Giulia ha dei rimorsi, racconterà tutto a Botteri?

I tantissimi fan della soap assisteranno ad altre interessanti vicende dopo la pausa del fine settimana. Stando alle anticipazioni nell’episodio di lunedì 17 febbraio 2025 Delia aiuterà Botteri a trovare l’ispirazione giusta, invece Rita continuerà a prendere di nascosto informazioni sulla nuova collezione del Paradiso.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Giulia proverà dei rimorsi dal momento che conosce tutta la verità e vorrebbe rivelare tutto a Botteri. Cos’altro succederà? Nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025 Lea all’improvviso cercherà un confronto con Marta. Il motivo? Vuole rivelarle le paure che prova Anita nei suoi confronti. Gli spoiler non svelano altri dettagli al momento, per scoprire tutto quello che accadrà non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi.

