Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende dell’amata soap opera, in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di lunedì 17 marzo 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Galleria Milano Moda esporrà il capo di punta della nuova collezione in vetrina. Lo staff de Il Paradiso resterà senza parole non appena scoprirà che l’abito è identico a quello realizzato da Botteri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo 2025: Botteri su tutte le furie distrugge la sua creazione

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità dopo la solita pausa del fine settimana. Stando alle anticipazioni Botteri sarà davvero furioso, verrà infatti travolto dalla rabbia e dall’indignazione e se la prenderà con Giulia Furlan. Intanto, le Veneri saranno molto preoccupate. Marta cercherà una spiegazione da Odie, Rosa invece se la prenderà con Tancredi ma lui negherà di essere coinvolto nella spiacevole vicenda.

Cos’altro succederà nell’episodio che andrà in onda lunedì 17 marzo 2025? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri sarà in preda alla disperazione per essere stato raggirato e tradito, deciderà quindi di fare a pezzi la sua creazione. Nel frattempo Delia osserverà la scena di nascosto e soffrirà per lo stilista.

