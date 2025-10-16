Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà venerdì 17 ottobre 2025, Botteri continua a pensare all'aggressione, Umberto indaga.

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore Rosa si è ritrovata spesso al centro dell’attenzione. Tornata a Milano dopo un periodo di assenza sembrava essersi riavvicinata molto a Marcello, tantissimi fan infatti pensavano che si sarebbero fatti travolgere dalla passione ma si sono fermati ad un passo dal bacio. Lui non ha cambiato idea sul matrimonio, a breve infatti convolerà a nozze con Adelaide.

Rosa continua a pensare a Marcello ma è consapevole del fatto che anche lei deve voltare pagina dal momento che lui sta per sposarsi. A turbarla maggiormente è stato però l’incontro con Sacchi, uno sconosciuto che l’ha avvicinata fingendo di volere un autografo per il suo libro. In realtà pretendeva che parlasse con sua moglie perché pensa che sia colpa sua se lo ha lasciato. L’uomo si è avvicinato più volte a lei, l’ha anche aggredita ma fortunatamente Barbieri si è precipitato in suo soccorso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 ottobre 2025: il gesto di Greta insospettisce Umberto

Sono trapelate sul web alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, l’ultima prima della solita pausa del weekend. Cosa dovranno aspettarsi i tantissimi fan della soap? Rosa sarà ancora sconvolta e Barbieri dopo quello che è successo non riuscirà a non pensare all’aggressione.

Intanto Umberto diventerà molto sospettoso in seguito al gesto della Marchesi. Infatti, nella puntata che andrà in onda su Rai Uno venerdì 17 ottobre 2025 alle 16 deciderà di indagare sul passato di Greta. Cos’altro rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore? Ciro non sembrerà molto propenso, Agata però proverà a convincerlo ad assumere in caffetteria Jonny.

