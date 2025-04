Un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, i protagonisti con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso.. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 18 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, tutti parleranno della nuova collezione di Botteri e riuscirà ad ottenere così tanto successo soprattutto grazie all’articolo più che positivo di Auretta Grimaldi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 aprile 2025: Tancredi tenta di baciare Rosa

Dopo che Enrico ha scoperto la data del processo Umberto ha deciso di ospitare lui e la figlia a Villa Guarnieri per garantire loro una maggiore protezione. Le anticipazioni rivelano che Anita inizierà ad ambientarsi e si aprirà con Guarnieri, al quale confesserà il suo pensiero nei confronti di Marta.

Le novità però non sono ancora finite, il padre di Mimmo arriverà a Milano e la famiglia Puglisi si impegnerà per non fargli sapere che il figlio è stato sospeso dalla Polizia. Ciro, però, non sarà affatto felice di dover omettere la verità all’amico. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 18 aprile 2025 Tancredi sarà al settimo cielo dopo aver firmato il contratto e farà un regalo a Rosa, in preda all’euforia l’uomo cercherà anche di baciarla.

Matteo fa un passo indietro con Odile, Rosa firma il contratto con Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025, Mimmo scoprirà che il padre si sta recando a Milano e con l’aiuto di Agata dovrà trovare un modo per non fargli scoprire che è stato sospeso dalla Polizia. Intanto, Matteo deciderà di fare un passo indietro con Odile dopo gli ultimi avvenimenti, si accontenterà solo di un’amicizia tra loro.

Delia e Botteri saranno sempre più vicini, lei lo inviterà a trascorrere insieme la Pasquetta. Un uomo misterioso si recherà al Paradiso e chiederà di Enrico, lui e la figlia si trovano al sicuro a Villa Guarnieri ma potrebbe trattarsi di una nuova minaccia. Cos’altro succederà? Rosa consegnerà la sua lettera di dimissioni a Roberto e firmerà un nuovo contratto con Tancredi.