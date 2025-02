Dopo la solita pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e tiene spesso tutti con il fiato sospeso con le sue intriganti vicende. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per assistere alle vicende della soap, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Moltissimi fan non vedono l’ora di scoprirlo, di sicuro tante saranno le interessanti novità e i colpi di scena che stupiranno tutti. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 18 febbraio 2025. Queste fanno sapere che dopo che il suo piano sarà fallito Salvo sarà esausto e non riuscirà più a nascondere il fatto che non tollera più la presenza della suocera in casa, si arriverà infatti ad un punto di rottura.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 febbraio 2025: Marta non si fida di Lea, Alfredo torna dal Belgio

Nell’episodio dell’amatissima soap che verrà trasmesso domani Marta parlerà del suo incontro con Lea con il padre e ammetterà che non riesce a fidarsi di lei. Intanto Botteri avrà un’illuminazione per la sua nuova linea di moda, il merito sarà tutto di Delia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mimmo proverà a difendere Agata dal padre ma peggiorerà solamente la situazione, infatti Ciro si arrabbierà ancora di più.

Nel frattempo Tancredi rivelerà a Marcello che gli piacerebbe che Rosa lavorasse in modo stabile per lui, Barbieri però non si dirà affatto d’accordo con lui. Dopo aver trascorso un po’ di tempo insieme Enrico e Anita saranno costretti a salutarsi di nuovo e a separarsi. Cos’altro succederà? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Alfredo tornerà dal Belgio a sorpresa.

