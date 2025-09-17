Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 18 settembre 2025, la novità rende Rosa pensierosa, intanto Ettore...

Tante novità in vista nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan attendono con ansia di scoprire tutto quello che succederà. I protagonisti non fanno mai annoiare i telespettatori con le loro vicende, nella nuova edizione ci sono stati alcuni addi e l’arrivo di nuovi personaggi che stanno già incuriosendo non poco. Quello delle 16 su Rai Uno da lunedì a venerdì è un appuntamento fisso per moltissime persone, non tutti però riescono a guardare la soap in televisione, fortunatamente le puntate sono disponibili anche su Raiplay in streaming.

Nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 18 settembre 2025, le Veneri scopriranno che Marcello e Adelaide presto convoleranno a nozze e saranno molto felici per la coppia. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore l’inaspettata novità, però, renderà Rosa pensierosa. La ragazza rivelerà ad Elvira la decisione che ha preso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 settembre 2025: Caterina lavorerà al Paradiso?

Sarà molta l’attesa per la presentazione del romanzo scritto da Rosa, intanto al Paradiso inizierà ad essere sempre più forte la mancanza di Elvira. Da quando è diventata mamma la venere si sta assentando spesso al lavoro e questo inizierà a creare disagio, ma grazie ad un suggerimento di Agata Irene avrà un’idea. Quale? Chiamare Caterina, per farlo servirà l’aiuto di Flavio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano altre novità in merito all’episodio di giovedì 18 settembre 2025. Cosa succederà? Mimmo e Agata riceveranno un premio per essersi impegnati molto sul lavoro, lui però non apparirà molto felice. Nel frattempo Ettore farà una misteriosa telefonata.

