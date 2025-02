Con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore continua a catturare l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. La soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay, colpi di scena e novità non mancano mai.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, in merito alla puntata di mercoledì 19 febbraio 2025, Elvira si sentirà in colpa per aver chiesto alla madre di andare via. La sua presenza in casa aveva però creato non poche tensioni tra lei e il marito ed è per questo che l’ha cacciata via.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 febbraio 2025: Il padre di Elvira chiede aiuto a Salvatore

Nella puntata che andrà in onda domani Andrea Gallo chiederà di nuovo aiuto a Salvatore. Cosa è successo? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che racconterà al marito della figlia che la moglie è tornata a casa ma si rifiuta di fare le faccende domestiche. È evidente che non è ancora tornato il sereno tra loro, il marito di Elvira riuscirà a farli riconciliare?

Altri colpi di scena lasceranno i fan senza parole, cosa succederà? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nell’episodio di domani, mercoledì 19 febbraio 2025, Rosa farà una sconcertante scoperta. Quale? Al momento non è stato rivelato alcun dettaglio, però è emerso che la ragazza dovrà prendere una decisione. Nel frattempo Enrico e Marta trascorreranno una romantica serata.

