La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ormai mancano pochi giorni al tanto atteso finale di stagione, in molti sono curiosi di scoprire cosa succederà. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 2 maggio 2025. Queste rivelano che Marcello e Roberto prenderanno finalmente una decisione sulla possibilità di denunciare Tancredi oppure no.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 maggio 2025: Rosa prende una drastica decisione, Enrico in pericolo

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno a molte altre novità nell’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni Adelaide avrà una richiesta per Tancredi, Rosa invece deciderà di lasciarsi tutto quello che è successo alle spalle e prenderà una drastica decisione per il suo futuro.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio di venerdì 2 maggio 2025? Le anticipazioni rivelano che Nicola di Giorgi ha organizzato un piano per arrivare ad Enrico. Il suo obiettivo è quello di impedire al medico di testimoniare al processo.

Mimmo salva la vita ad Enrico, Elvira partorisce in anticipo

Le novità però non sono ancora finite e faranno incuriosire non poco i telespettatori nella puntata di domani, venerdì 2 maggio 2025. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Mimmo riconoscerà l’uomo che ha visto entrare più volte al Paradiso e il suo intervento salverà la vita ad Enrico.

Agata confesserà ad Enrico di aver cambiato idea su di lui, nel frattempo un altro colpo di scena lascerà tutti senza parole. Di che si tratta? Ad Elvira si romperanno le acque e sarà del tutto inaspettato, infatti partorirà con due mesi di anticipo e sarà un maschietto.