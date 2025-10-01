Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 2 ottobre 2025, Tancredi sospettoso, Umberto riceve foto di Marcello e Rosa.

Va in onda alle 16 su Rai Uno un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in molti sono già davanti al televisore in attesa di scoprire quali saranno le vicende protagoniste del nuovo appuntamento settimanale. Nonostante il delicato momento causato dallo scandalo Marcello e Adelaide continuano ad organizzare il loro matrimonio. Rosa, invece, in più occasioni ha ripensato ad alcuni momenti vissuti con l’amico e sembra che dopo quello che è successo tra loro prova qualcosa di più di una semplice amicizia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 settembre 2025/ Ciro preoccupato, Umberto scopre che Marcello...

Momento delicato anche per Salvo ed Elvira a causa delle condizioni di salute del figlio, la tosse del piccolo Andrea con il passare dei giorni è peggiorata. La situazioni li ha spinti a prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi vicino al mare, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che i coniugi Amato ringrazieranno Irene e le veneri nella puntata di giovedì 2 ottobre 2025. Il motivo? Perché sono state al loro fianco e li hanno aiutati a riflettere bene sulla decisione di andare a vivere a Taormina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 settembre 2025/ Matteo pensa ad Odile, Enrico preoccupato per...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 ottobre 2025: Umberto riceve alcune foto di Marcello e Rosa

Ciro continuerà ad essere preoccupato per il trasferimento di Salvo, Concetta però cercherà di incoraggiarlo ad occuparsi anche da solo della gestione della caffetteria. Nel frattempo Mimmo si preparerà a ricevere dal Prefetto l’encomio, Roberto però noterà che non è felice.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore Enrico continuerà a cercare una soluzione per risolvere il suo problema. Il medico deciderà di chiedere a Tancredi alcune informazioni sull’intervento che gli ha dato la possibilità di recuperare perfettamente l’uso della gamba. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 2 ottobre 2025 Marcello dirà alla Contessa che l’intervista a Margherita Hack è saltata a causa di un guasto alla macchina, la cosa però farà insospettire Tancredi. Intanto, Umberto riceverà alcuni scatti che riguardano proprio il viaggio di Rosa e Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 settembre 2025/ Adelaide incontra Conaro, Marcello invita Rosa