In molti si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le vicende dei protagonisti. La soap opera va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nel penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore? Stando alle anticipazioni trapelate sul web non mancheranno le novità nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 20 febbraio 2025. Tancredi ha preso la sua decisione e chiederà a Rosa di lavorare esclusivamente per lui, dopodiché sarà subito pronto a sbattere la sua vittoria in faccia a Marcello.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio 2025: nuova illuminazione per Botteri, Agata e Ciro discutono

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di giovedì 20 febbraio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Tancredi chiederà a Giulia di continuare a tradire Botteri e firmerà con Umberto per usare a loro favore gli articoli di Rosa.

Nel frattempo Botteri riuscirà a trovare una nuova illuminazione in merito all’abito di punta della nuova collezione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nella puntata di domani ci saranno nuove tensioni tra Ciro e Agata. Questa volta però Mimmo riuscirà ad inserirsi nella discussione in modo abile. Cos’altro succederà? Gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della soap per scoprirlo.

