Tantissimi sono i fan de Il Paradiso delle Signore che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la consueta pausa del weekend, oggi infatti andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale dell’amatissima soap. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì e riescono sempre ad incuriosire tutti con tante intriganti vicende. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda lunedì 20 gennaio 2025, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Beautiful, puntate 18 gennaio 2025/ Il racconto di Finn e Kelly sconvolge Steffy, sarà furiosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nel primo appuntamento della prossima settimana Tancredi dopo essere stato messo alle strette dall’articolo che Rosa ha scritto contro di lui sarà costretto a prendere una decisione. Quale? Annuncerà che non intende più spostare la linea economica della Galleria Milano Moda all’estero, la questione però non si chiuderà in modo così semplice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 17 gennaio 2025/ Adelaide vuole escludere Tancredi, aiuterà Umberto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio 2025: si riaccende la passione tra Irene e Alfredo? Clara preoccupata

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore dopo la pausa del fine settimana? Stando alle anticipazioni Matteo chiederà aiuto ad Odile, dovranno comporre una canzone per Michelino che gli servirà per presentarsi alle nuove selezioni per lo Zecchino d’Oro. Nei precedenti episodi della soap Irene si è rivolta ad Alfredo, i due decideranno di tenere nascosta la questione del prestito a Clara, dirà infatti di aver ricevuto il denaro dal padre.

Nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno lunedì 20 gennaio 2025 la Boscolo, dopo aver visto l’abbraccio tra Perico e Irene, avrà paura che tra i due si sia riaccesa la passione e in cerca di consigli si sfogherà con Elvira. Le anticipazioni fanno poi sapere che Alfredo riceverà una vantaggiosa offerta di lavoro e la Cipriani gli scriverà una lettera, si tratta forse di una dichiarazione d’amore? Intanto Adelaide offre il suo sostegno ad Umberto con lo scopo di fargli riprendere il controllo della società, Marcello però non approverà.

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 gennaio 2025/ Finn sconvolto ringrazia Sheila, lei racconta tutto a Deaco