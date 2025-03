Con le sue intriganti vicende Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza parole. L’amata soap va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non sono in televisione, gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 20 marzo 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni che come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei fan. Queste rivelano che Marcello e Rosa, dopo essersi baciati appassionatamente, saranno entrambi in imbarazzo, soprattutto perché lei continuerà a sfuggire al confronto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 marzo 2025: Marcello confessa di aver baciato Rosa

Tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire i tantissimi fan della soap nell’episodio di domani. Stando alle anticipazioni Italo chiederà il permesso di lasciare per qualche giorno la Villa, una richiesta che farà insospettire ancora di più Umberto.

Cos’altro succederà nella puntata di giovedì 20 marzo 2025? Giulia Furlan festeggerà il successo della nuova collezione, Botteri invece continuerà ad essere amareggiato e si sfogherà con Concetta e Delia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che non appena Rosa si troverà davanti alla scelta di dover rifiutare l’invito a cena di Marcello per un impegno di lavoro che le ha proposto Tancredi, Barbieri rivelerà di averla baciata.

