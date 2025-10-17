Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà lunedì 20 ottobre 2025, Marcello distratto, Guarnieri fa delle domande a Greta.

Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore durante la quale le novità non sono mancate. Ogni giorni moltissimi telespettatori attendono con ansia di assistere al nuovo episodio per scoprire tutto quello che faranno i protagonisti. Dal punto di vista degli ascolti la nota ed amata soap opera conquista sempre risultati ottimi, va in onda su Rai Uno alle 16 ma durante il weekend va in pausa. Tutte le puntate possono essere viste non solo in televisione ma anche su Raiplay in streaming.

Emanuel Caserio e l'addio a Il paradiso delle signore: "Ho pianto per Salvo"/ "I miei genitori non capiscono"

Le ultime vicende de Il Paradiso delle Signore hanno come sempre incuriosito i telespettatori, Rosa ha dovuto fare i conti con l’ira di un uomo che l’ha accusata di essere la responsabile della fine del suo matrimonio. Lei in preda alla paura lo ha denunciato ma lui non si è rassegnato, l’ha anche aggredita ma fortunatamente Marcello l’ha aiutata. Le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni dettagli relativi alla puntata che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025. Cosa succederà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 ottobre 2025/ Umberto indaga su Greta, Barbieri ripensa a...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 ottobre 2025: Marcello distratto, Guarnieri fa delle domande a Greta

Mancano pochi giorni al matrimonio di Adelaide e Marcello e lei proverà a renderlo partecipe nei preparativi delle nozze. Lui per non deludere la sua futura moglie cercherà di mostrarsi calmo ma in realtà è molto distratto e distante. Il motivo? Probabilmente continuerà a pensare a quello che è successo a Rosa.

Ciro deciderà di assumere Johnny alla caffetteria nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno lunedì 20 ottobre 2025. Intanto Odile vorrebbe assumere Greta alla Galleria Milano Moda perché è rimasta davvero colpita dal suo lavoro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Umberto non sarà d’accordo perché non si fida affatto della ragazza, infatti continuerà a farle scomode domande.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 ottobre 2025/ Salvo e Marcello si salutano, Sacchi non si arrende