Va in onda domani l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della solita pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. L’amata soap opera viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore di domani, venerdì 21 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web tutte le Veneri, tranne Agata, indosseranno durante lo shooting il caschetto biondo ispirato a Caterina Caselli. Mimmo deciderà di soprendere la figlia di Ciro e Concetta con un inaspettato gesto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 febbraio 2025: Rita pronta a raccontare tutto a Tancredi

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno domani pomeriggio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che dopo aver pubblicato sul giornale di Tancredi un articolo sui ragazzi del liceo Parini, Rosa riceverà le prime reazioni da parte del pubblico.

Nel frattempo, nella puntata che andrà in onda venerdì 21 febbraio 2025, Botteri chiederà a Giulia di raggiungerlo a casa sua per cenare insieme, lei però non saprà cosa fare. Il motivo? Le anticipazioni rivelano che dopo aver scoperto tutto sull’abito di punta della nuova collezione del Paradiso Rita sarà pronta a rivelare ogni dettaglio a Tancredi. La stilista farà qualcosa per impedirlo? Al momento gli spoiler non rivelano altri curiosi dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

