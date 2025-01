Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la solita pausa del weekend e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonista. L’amata soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e riesce sempre a catturare la loro attenzione con tante interessanti novità e colpi di scena. Sono infatti moltissime le persone che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025. Cosa succederà? Dopo aver mandato una lettera d’amore ad Alfredo, Irene si pentirà molto del suo gesto e deciderà di riprendersela prima che lui possa leggerla.

Nei precedenti episodi dell’amatissima soap opera Clara ha visto Alfredo e Irene mentre si abbracciavano e c’è rimasta molto male perché teme che possa esserci di nuovo qualcosa tra loro. Lei ancora non sa che Perico, dopo aver scoperto del suo guaio con il fisco, ha deciso di aiutare la Cipriani pagando lui il suo debito. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che la Boscolo chiederà spiegazioni a Irene in merito all’abbraccio con Alfredo, lei però continuerà a mentirle nascondendole il fatto che Perico ha deciso di aiutarla economicamente.

Nel frattempo Agata riceverà un’ottima notizia in merito al fumetto che ha realizzato per partecipare al concorso del Ministero a favore del vaccino antipolio. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata di martedì 21 gennaio 2025? Le anticipazioni fanno apere che Adelaide riceverà una notizie e avrà un nuovo mancamento.